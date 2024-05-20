التلفزيون الرسمي الإيراني: لا أثر للحياة في حطام طائرة الرئيس الإيراني

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، أعلن في وقت ابق من اليوم، عن العثور على المروحية التي كان تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، مشيرًا إلى أن الوضع "ليس جيدًا".

وقال كوليوند "عُثر على المروحية. نتحرك الآن في اتجاهها"، مضيفًا "الوضع ليس جيدًا".