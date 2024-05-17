مسلح يقتل ضابطين في مركز شرطة في ماليزيا في هجوم إرهابي

اقتحم رجل مركزا للشرطة في ماليزيا وقتل ضابطي شرطة في وقت مبكر من الجمعة فيما يتم التحقيق فيه باعتباره هجوما إرهابيا لتنظيم متشدد. كما أصاب الرجل شرطيا آخر بجروح قبل أن يقتل بالرصاص.

قال قائد الشرطة الوطنية رضاء الدين حسين إنه تم العثور على مواد مرتبطة بـشبكة إرهابية غامضة في جنوب شرق آسيا مرتبطة بتنظيم القاعدة، في منزل المهاجم وتم اعتقال خمسة من أفراد عائلته يعتقد أنهم أعضاء في "الجماعة" للتحقيق معهم.

أضاف قائد الشرطة أن الهجوم الذي وقع في ولاية جوهور الجنوبية كان مخططا له على ما يبدو. ورغم أن الدافع غير واضح، فمن الممكن أن يكون محاولة للحصول على أسلحة نارية من المركز، على حد قوله.

وأشار إلى أنه تم اعتقال طالبين أيضا بعد أن حضرا إلى مركز الشرطة قبيل الهجوم بدعوى تقديم شكوى. وقال إن توقيت ظهورهما كان مريبا وربما كان محاولة لصرف الانتباه. بعدها وصل المهاجم على دراجة نارية ملثما ومسلحا بساطور.

وذكر أن المهاجم كان يحمل حقيبة محشوة لاستخدمها كدرع. وزاد أنه ضرب شرطيا حتى الموت، ثم استخدم سلاح القتيل ليجهز على الآخر. ثم أصاب شرطيا ثالثا بجروح قبل أن يقتل بالرصاص.

قال رضاء الدين إن المهاجم ليس لديه سجل إجرامي. أضاف أن الشرطة حددت هوية 20 آخرين من أعضاء "الجماعة" المشتبه بهم في جوهور، وسوف يتم تعقبهم للتحقيق معهم. وأكد أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة بجميع أنحاء البلاد.