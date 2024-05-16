أوكرانيا تسحب قواتها من خاركيف

أعلن الجيش الأوكراني ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف، حيث تشن روسيا هجوماً جديداً منذ الـ10 من مايو الجاري.

وشنّت موسكو هجوماً برياً كبيراً مفاجئاً على المنطقة الأسبوع الماضي في إطار سعيها إلى التقدم على خطوط الجبهة في وقت تعاني كييف للحصول على العتاد والعديد. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك، وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر، لإنقاذ أرواح جنودنا، وتجنب تسجيل خسائر، والمعركة مستمرة».