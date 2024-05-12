أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد عبدالله الصباح

أعلن مساء اليوم في الكويت عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن تشكيلة الوزارة الجديدة تضم 13 وزيرا، من بينهم فهد يوسف سعود الصباح ‏نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وشريدة عبدالله سعد المعوشرجي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري ‏وزيرا للإعلام والثقافة، وعبدالله علي عبدالله اليحيا ‏وزيرا للخارجية.