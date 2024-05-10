هيلاري تكشف عن عرض قدمه كلينتون لياسر عرفات ورفضه ( فيديو)

كشفت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، عن عرض قدمه زوجها للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بشأن الدولة الفلسطينية، ورفضه.

وقالت كلينتون:" أثناء فترة رئاسة زوجي قُدم عرضا للفلسطينيين برئاسة ياسر عرفات والاسرائيليين برئاسة إيهود باراك على أن يُمنح للإسرائيليين 4% مقابل 96% للفلسطينيين من الأراضي المحتلة وُتقام دولة فلسطينية".

وأضافت هيلاري "لكن ياسر عرفات رفض العرض مما تسبب في أكبر مأساة في التاريخ حتى هذه اللحظة."

وقالت هيلاري لو قبل ياسر عرفات بهذا العرض، لكان لدينا دولة فلسطينية منذ حوالي 24 عاماَ.