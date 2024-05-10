61 وفاة في تايلاند بسبب الحرارة الشديدة منذ بداية العام

توفي 61 شخصا في تايلاند منذ بداية العام بسبب الحرارة الشديدة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية اليوم أن شمال شرق تايلاند، ومعظمه من الأراضي الزراعية، شهد العدد الأكبر من الوفيات.

ونصح أبيشارت فاشيرافان، رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة بالبقاء في منازلهم.

وفي أبريل الماضي، أصدرت السلطات في بانكوك تحذيرات يومية بهذا الشأن، مع تجاوز درجة الحرارة المحسوسة 52 مئوية.