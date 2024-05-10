إسرائيل: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من رفح على منطقة كرم أبو سالم

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من رفح بجنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم.

وقال الجيش إن صافرات الإنذار دوت في المنطقة خلال الساعة الماضية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وشنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مجددا، هجوما على معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، وهو الهجوم الرابع من نوعه منذ الأحد الماضي.

وقالت "القسام" في بيان على تطبيق التلغرام للتواصل، إنها استخدمت قذائف الهاون في الهجوم الذي شنته اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي رغم انتشار الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح الفلسطينية في إطار عملية أطلقها يوم الاثنين الماضي .

وقال مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المسؤول عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية مع السلطات المدنية الفلسطينية، في بيان له على موقع "إكس" للتواصل، "أطلقت حماس اليوم النار على معبر كرم أبو سالم، معبر المساعدات الإنسانية الرئيسي إلى قطاع غزة".

وأضاف المكتب أن الهجوم الذي استهدفت فيه حماس المعبر يعد الرابع من نوعه خلال الأسبوع الجاري.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت ردا على هجوم حماس المباغت والواسبع على إسرائيل في أكتوبر الماضي .