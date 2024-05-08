سماع دوي انفجارات ونيران اسلحة قرب معبر رفح المغلق تحت سيطرة اسرائيل

لايزال معبر رفح في غزة مغلقا حتى وقت مبكر من الأربعاء بعد سيطرة لواء دبابات إسرائيلي عليه قبلها بيوم. وسمع صحفيو الأسوشيتدبرس أصوات انفجارات متفرقة وإطلاق نار في المنطقة خلال الليل، بما في ذلك انفجاران كبيران في وقت مبكر من الأربعاء.

ويعد معبر رفح ممرا حيويا للمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، والمعبر الوحيد دخول وخروج الافراد. وتسيطر إسرائيل الآن على جميع المعابر الحدودية لغزة للمرة الأولى منذ سحبت قواتها ومستوطنيها من القطاع قبل نحو عقدين.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 46 مريضا ومصابا كان من المقرر أن يغادروا لتلقي العلاج الطبي، تقطعت بهم السبل هناك.

وكثفت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المساعدات الإنسانية في الأسابيع الأخيرة بعد رفع إسرائيل بعض القيود وفتحها معبرا إضافيا في الشمال بضغط من واشنطن. لكن عمال الإغاثة يقولون إن إغلاق معبر رفح، البوابة الوحيدة لدخول الوقود للشاحنات والمولدات، قد يكون له تداعيات خطيرة.

وتقول الأمم المتحدة إن شمال غزة يشهد بالفعل "مجاعة شاملة".

أدت الحرب في غزة إلى نزوح حوالي 80 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم، وتسببت في دمار هائل للمساكن والمستشفيات والمساجد والمدارس في العديد من مدن القطاع. وارتفع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 34500 شخص، وفق مسؤولي الصحة المحليين.