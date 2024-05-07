غوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الثلاثاء بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة الدولة العبرية الى "وقف التصعيد".

وقال غوتيريش للصحافيين إن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا. يجب أن يعاد فتحهما على الفور"، محذّرا من أن "هجوما واسعا" على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن "كارثة انسانية".