بوريل: دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق رفح "غير مقبولة"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".

وقال بوريل في منشور على منصة إكس إن أمر الإخلاء هذا "ينذر بالأسوأ، أي مزيد من الحرب والمجاعة. هذا غير مقبول. على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.

وأضاف "يستطيع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجتمع الدولي التحرك من أجل منع هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".

ودعا الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وأثارت التهديدات الإسرائيلية بشنّ هجوم على رفح قلقا دوليا واسعا في ظل اكتظاظ المدينة بنحو 1.2 مليون شخص غالبيتهم نزحوا من مناطق أخرى في القطاع، بح