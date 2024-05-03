"الفاو ": ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء عالمياً بشكل طفيف خلال أبريل

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة " الفاو"، ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار السلع العالمية في أبريل الماضي، حيث عوض ارتفاع أسعار اللحوم والارتفاع المتواضع في الزيوت النباتية والحبوب الانخفاض في أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وأفادت المنظمة في تقرير لها اليوم رصدت فيه آخر تطورات أسعار السلع الغذائية العالمية خلال الشهر الماضي، بأن متوسط المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ 119.1 نقطة في أبريل بزيادة 0.3 % عن مستواه المنقح في مارس، بينما انخفض بنسبة 9.6 % عن مستواه قبل عام.

وقالت إن مؤشرها لأسعار الحبوب قد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر مارس منهيا مسارا هبوطيا دام ثلاثة أشهر، فيما أوضح التقرير أن أسعار تصدير القمح العالمية قد استقرت خلال أبريل الماضي.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع في أسعار تصدير الذرة متأثرة بارتفاع الطلب وسط تزايد الاضطرابات اللوجستية، في الوقت الذي انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز بنسبة 1.8 % .

كما أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 3 % في أسعار الزيوت النباتية، مقارنة بشهر مارس ليصل الى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا، كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.6% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار والأغنام.

ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 4.4 % منذ مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه في أبريل 2023.

كما أصدرت المنظمة موجزا جديدا عن العرض والطلب على الحبوب رفعت فيه بشكل طفيف توقعاتها لإجمالي إنتاج الحبوب العالمي في عام 2023 إلى 2846 مليون طن أي بزيادة قدرها 1.2 % عن العام السابق، كما زادت من توقعات استخدام الحبوب في العالم إلى 2829 مليون طن.

وقالت إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الاستخدام العالمي للذرة بنسبة 1.6 % خلال العام الجاري، في حين يرتفع استخدام القمح بنسبة 1.9 %، بينما ينخفض استخدام الأرز بشكل طفيف .

فيما توقع التقرير أن تنتهي مخزونات الحبوب العالمية في مواسم 2024 عند 890 مليون طن أي بزيادة قدرها 2.1 % عن بداية العام مما يشير إلى أن نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام في جميع أنحاء العالم تبلغ 30.9 % .