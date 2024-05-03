سورية.. إصابة 8 جنود في هجوم إسرائيلي استهدف موقعاً بمحيط دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم، "إن إسرائيل شنت عدوانا جويا استهدف أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكرت الوزارة في بيان أن القصف الجوي تم من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي تم حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق مساء يوم الخميس 2 مايو 2024.

ونقل التلفزيون السوري عن المصدر العسكري الذي لم يسمّه القول، إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق ومدينة القنيطرة بعد إطلاق رشقة صواريخ من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف مواقع لفصائل إيرانية بالقرب من منطقة «نجها» جنوب دمشق.