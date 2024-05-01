بلينكن أكد لنتنياهو معارضة الهجوم على رفح

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة خلال محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدما بهذا الهجوم، بحسب ما قال مسؤول أميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين "كرر موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن رفح، بعد يومين من إعراب بلينكن مرة أخرى عن معارضته للهجوم بسبب مخاوف على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

في رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل، اجتمع بلينكن مع نتنياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.

ويسعى كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى الدفع في اتجاه إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وكان نتنياهو تعهد الثلاثاء باجتياح رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

وقال ميلر إن بلينكن ناقش الاتفاق مع نتنياهو وقال إن "حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار".

واعترف بلينكن بدخول مساعدات بشكل أكبر إلى غزة منذ أن وافقت إسرائيل الشهر الماضي وتحت ضغط أميركي على فتح مزيد من الطرق المؤدية إلى غزة.

وبحسب ميلر فإن بلينكن "أكد على أهمية هذا التحسن وعلى ضرورة الحفاظ عليه".