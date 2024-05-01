سفن صينية تطلق مدافع المياه تجاه سفن فلبينية

قالت قوات خفر السواحل الفلبينية إن سفن خفر السواحل الصينية أطلقت، أمس، مدافع المياه صوب سفن فلبينية تنقل إمدادات لصيادين في المياه القريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.

وأضافت القوات أن سفينة خفر سواحل فلبينية، وسفينة تابعة لمكتب المصايد والموارد المائية، كانتا تقومان بدورية بحرية شرعية بالقرب من باجو دي ماسينلوك، الاسم المحلي لمنطقة سكاربورو شول، من أجل توزيع إمدادات الوقود والطعام للصيادين.

وأوضح البيان أنه خلال الدورية، واجهت السفن الفلبينية مناورات خطرة وعوائق من جانب سفن خفر السواحل الصينية.