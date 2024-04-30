الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات جارية لعملية في رفح جنوبى غزة

تقوم الفرقتان الـ98و162التابعتان للجيش باستعدادات مكثفة في الأيام الأخيرة تحسبا لشن هجمات مستقبلية في قطاع غزة بما في ذلك عملية رفح التي تلوح في الأفق،بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان الصادر اليوم الثلاثاء ، إن الفرقتين تعملان على تعزيز الاستعداد لمواصلة الحرب في قطاع غزة، وأنهما استعرضتا خطط العمليات المقبلة،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني.

وأضاف : "لقد أكمل قادة الفرق الموافقة على خطط المهام القادمة، ويواصلون الآن زيادة الاستعداد".

وتابع أن فرق الصيانة التابعة للفرقتين قامت مؤخرا بإصلاح جميع مركباتها المدرعة، من أجل "زيادة استعدادها للقتال.