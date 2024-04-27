إطلاق صواريخ متعددة في كوريا الشمالية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي «هجوماً نووياً». وأوضحت الوكالة أن كيم أكد «ضرورة تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام، بطريقة نوعية». وقال إن قاذفة الصواريخ هذه، المجهزة بـ«تكنولوجيا جديدة، ستُحدث تغييراً استراتيجياً في تعزيز القوة المدفعية».

وكان نظام كيم قد أعلن عام 2022، أن وضع البلاد كقوة نووية «لا رجعة فيه». ومنذ بداية العام، وصفت بيونغ يانغ، كوريا الجنوبية بأنها «عدوها الرئيس»، وأوقفت الحوار بين الكوريتين.