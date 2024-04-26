مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودان بسبب خلاف ضريبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، الأربعاء، أن مواد إغاثة تحتاج إليها البلاد بشدة، عالقة في المستودعات وفي معبر حدودي، بسبب خلاف حول ضريبة جديدة. وفرضت وزارة التجارة في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، هذا الأسبوع، ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محمّلة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، سعياً إلى توفير إيرادات.

وأدى ذلك إلى عدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح اللازمة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحمّلة بواردات الوقود، على الرغم من تأكيد إعفائها من دفع الضريبة، بحسب ما ذكرت «يونميس». وقالت المتحدثة باسم البعثة، بريانكا تشودري: «نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه القضية».

وتواجه دولة جنوب السودان - إحدى أفقر دول العالم على الرغم من ثروتها النفطية - أسوأ الأزمات منذ استقلالها عام 2011، إذ تعاني الفوضى والعنف العرقي، والمشاحنات السياسية المزمنة والكوارث الطبيعية.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 80% من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليوناً إلى مساعدات إنسانية عام 2024.

وتفاقمت الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد فراراً من الحرب الدامية في السودان. وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء: «إن الوضع حرج»، لأنها علّقت بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود.