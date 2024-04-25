إقالة رئيس برلمان بلغاريا من منصبه

تم إقالة رئيس برلمان بلغاريا روزين جيليازكوف من منصبه، عقب اتهامه بالإخفاق في أداء مهامه.

وقد تم اتهام السياسي، الذي ينتمي لحزب جيرب يسار الوسط، الذي كان مشاركا في الحكومة حتى مؤخرا، من جانب الشريك الائتلافي السابق كتلة الليبراليين والمحافظين بي بي-دي بي، بالإخفاق في تطبيق البرنامج التشريعي للبرلمان.

وأيد إقالة جيليازكوف، بعد عام من توليه منصبه، 129 نائبا في التصويت الذي أجرى اليوم الخميس. وأيد 103 نواب فقط بقاءه في منصبه.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 يونيو المقبل بالتزامن مع الانتخابات الأوروبي.