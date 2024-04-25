ماكرون يطالب بمزيد من الاستقلال الأوروبي إقتصاديا ودفاعيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا لاتخاذ خطوات نحو مزيد من الاستقلال والقوة الاقتصادية والتعامل مع المسائل الأمنية الأوروبية.

وقال ماكرون في خطاب اليوم الخميس إنه في ظل التهديدات العسكرية والمنافسة الصناعية من جانب الولايات المتحدة والصين والتشكيك في الديمقراطية، يتعين على أوروبا توسيع نطاق سيادتها والدفاع عن قيمها وحماية مصالحها وأسواقها.

وأضاف ماكرون أمام جامعة سوربون " علينا أن ندرك اليوم أن أوروبا فانية، يمكن أن تموت".

وأوضح" هذا يعتمد فقط على خياراتنا، ولكن يجب أن نتخذ هذه الخيارات الآن".

وأضاف أنه خلال العقد المقبل، هناك خطورة كبيرة من أن تصاب أوروبا " بالوهن أو حتى رفع السرية عنها ". وأوضح" نحن نواجه نقطة تحول".

وطالب ماكرون على وجه الخصوص بوضع استراتيجية دفاع أوروبية، تعتمد على قطاع دفاع مشترك يموله الاتحاد الأوروبي من أجل التعامل مع التهديد الذي تمثله روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأضاف أنه يتعين إعادة النظر في السياسة التجارية في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الصين والولايات المتحدة لصناعتهما.

وقال ماكرون إن هناك حاجة لمزيد من البحث والتطوير لمواجهة قضايا تشمل التغير المناخي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين طالب الاتحاد الأوروبي بتحمل الديون المشتركة وتسريع تدشين اتحاد سوق رأس المال.