خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.

وأصدر الديوان الملكي، اليوم، بياناً رسمياً، جاء فيه: «غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوصات الروتينية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية».

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، اليوم، في وقت سابق، دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.