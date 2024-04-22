موجة شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من بنغلاديش

اجتاحت موجة شديدة الحرارة أجزاء من بنغلاديش، حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى بين 40 و42 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد. وجاء في نشرة لإدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش، أمس: «تجتاح موجة شديدة الحرارة للغاية مناطق بابنا وجاشور وتشوادانجا ودكا، وأجزاء من مناطق خولنا ومنطقة راجشاهي»، حسب صحيفة «ذا نيو إيدج» الصادرة في بنغلاديش.

وأضافت الصحيفة أن شخصين توفيا بسبب ضربة شمس في منطقتي تشوادانجا وبابنا، أول من أمس السبت، وسط طقس شديد الحرارة، بسبب موجة حر سائدة خلال الأيام القليلة الماضية.