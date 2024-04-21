السودان: تمديد حالة الطواريء بإقليم النيل الأزرق لمدة شهر
أصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان ، اليوم الأحد ، مرسوما بتمديد حالة الطواريء بالاقليم لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم .
ووفق وكالة السودان للانباء ( سونا ) ، ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن العام والمخابرات بالتدخل بكافة الامكانيات المتاحة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
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