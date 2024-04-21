زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان اليوم ، ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

وبحسب إدارة الأرصاد في تايوان كان مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على بعد 55.9 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومتراً، منوهة أنه أعقب الزلزال الأول زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات، كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من هوالين.