مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط كبار في تحطم مروحية عسكرية

لقي قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية بغرب البلاد، وفق ما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس.

وقال روتو "اليوم عند الساعة 14.20، عانت أمّتنا من حادث طيران مأسوي... ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا"، مشيراً إلى أنّ الحادث تسبّب أيضاً بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية.

وكان المتحدث باسم الرئيس حسين محمد قد كتب عبر منصة إكس "عقد الرئيس وليام روتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي هذا المساء بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية ".