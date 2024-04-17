نتنياهو: إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الشكر لوزيرة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية البريطاني، اللذين يزوران إسرائيل، على دعمهما اليوم الأربعاء لكنه قال إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بأمنها.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "أريد أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

على صعيد آخر قال مكتب نتنياهو في بيان إن "رئيس الوزراء رفض تصريحات المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة" وذلك في الوقت الذي تحذر فيه وكالات الإغاثة والأمم المتحدة من أن قطاع غزة على شفا المجاعة مع استمرار الحرب.