قرقاش: جهود إماراتية مكثفة لتعزيز التعاون العربي لضمان الاستقرار والازدهار الإقليمي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصالات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تتركز حول ضرورة تغليب الحكمة وتبني الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اتصالات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بأشقائه القادة العرب تتركز حول ضرورة تغليب الحكمة وتبني الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة. جهود إماراتية مكثفة لتعزيز التعاون العربي لضمان الاستقرار والازدهار الاقليمي بما يعود بالخير على شعوبنا ويجنبها شبح المواجهات والصراعات".