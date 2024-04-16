عبدالله بن زايد ووزير خارجية موريتانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، كما استعرض سموه مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوق التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.