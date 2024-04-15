تعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس وزراء الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسوماً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا " جاء في المرسوم الأميري، الصادر عن أمير الكويت " يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".