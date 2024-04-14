العراق يغلق مجاله الجوي أمام حركة الطائرات

أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي أمام حركة الطائرات ، وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان أن إغلاق المجال الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي يأتي لحماية وضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين والمسافرين.

من جانبها، ذكرت سلطة الطيران العراقي في بيان أن إغلاق الأجواء العراقية يبدأ من يوم السبت الساعة 11:30 مساءً إلى الساعة 05:30 فجراً بالتوقيت المحلي للعراق ،منوهة بأن الإغلاق قابل للتمديد.