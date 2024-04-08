البيت الأبيض: تحقيق وقف النار في غزة «يعود الى حماس»

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن حماس تتحمل راهنا مسؤولية اتخاذ قرار في شأن وقف لإطلاق النار في غزة، بعدما قدم المفاوضون عرضا للحركة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المحادثات التي جرت في القاهرة نهاية الأسبوع وشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز واسرائيل وحماس وقطر كانت «جادة» لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت ستؤتي ثمارها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين «مع نهاية عطلة الأسبوع، تم تقديم عرض الى حماس. والآن يعود الى حماس أن تتخذ القرار».

ورفض كيربي تقديم تفاصيل عن الاتفاق المقترح، موضحا أن «ذلك سيكون من أضمن الطرق لنسفه».

وهذا أول تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أن بيرنز سافر إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات.

وأوفد الرئيس الأميركي جو بايدن بيرنز بعد أيام من مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحذّر خلالها من تغيير في السياسة الأميركية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في غزة.

وجاء هذا التحول بعدما أدى قصف إسرائيلي في غزة إلى مقتل سبعة عمال إغاثة من مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة.

ولفت كيربي الاثنين إلى أن إسرائيل تتخذ الآن خطوات أكبر لإيصال المساعدات إلى غزة، كما طلب بايدن خلال المكالمة مع نتنياهو.

وقال «شاهدنا بالأمس أكثر من 300 شاحنة تدخل غزة وهذا تقدم. لكن (...) يجب أن يرتفع عددها وأن تكون هذه العمليات مستدامة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة».