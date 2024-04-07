شاهد.. الوضع حرج في مدينة أورسك الروسية بعد انهيار السد (فيديو)

حذّر وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف الأحد من أن الوضع "حرج" في مدينة أورسك في منطقة جبال الأورال، بعد يومين من انهيار سدّ واضطرار السلطات لإجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص.

وقال كورينكوف في تصريحات من المدينة الصناعية التي يقطنها قرابة 200 ألف نسمة والواقعة قرب الحدود مع كازاخستان "نشأ وضع حرج في أورسك". كما أعلنت السلطات أن التعليم في المدارس سيتم "عن بعد" بسبب الفيضانات.

وأشارت السلطات إلى أن "المياه غمرت" ما يزيد قليلا عن ستة آلاف منزل في هذه المنطقة الحدودية مع كازاخستان.

والسد الذي انهار جزئيا، تم تصميمه رسميا بالارتفاع نفسه لمنسوب الأورال، النهر الكبير في المنطقة، أي 5.5 أمتار، لكنه بلغ 9.6 أمتار حاليا جراء ذوبان الثلوج، بحسب السلطات الإقليمية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية لعمليات الإخلاء، دخول المياه إلى المنازل وإجلاء رجال الإنقاذ مدنيين وأقدامهم مغمورة في المياه.

وأكدت الوزارة أن في أورسك أكثر من 500 متخصّص، على أن يتم إرسال مزيد من التعزيزات قريباً.