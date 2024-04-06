الشرطة السورية: مقتل 7 أطفال بانفجار في ريف درعا

أعلنت الشرطة السورية مقتل سبعة أطفال وإصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الحي الجنوبي من مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء( سانا) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن "سبعة أطفال، أربعة منهم أشقاء قتلوا بانفجار العبوة".

وأشارت إلى إصابة امرأة بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى مستشفى في دمشق كما أصيب شخص آخر بجروح.