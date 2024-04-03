حفيدة خروتشوف تفتتح مهرجان سالزبورغ

أعلن مهرجان سالزبورغ اليوم الأربعاء، أن نينا خروتشيفا حفيدة الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشيفا ، سوف تفتتح نسخة العام الجاري من المهرجان، حيث ستتحدث عن دور الفن في أوقات الحرب والأزمات والعداءات.



ولطالما كانت خروتشيفا، وهي أكاديمية تعيش وتعمل في نيويورك، منتقدة للرئيس فلاديمير بوتين وبالأخص غزو أوكرانيا.

وقال المدير الفني للمهرجان ماركوس هينترهاوزر "تحلل نينا خروتشيفا سلوك بوتين والردود الغربية المتناقضة تجاه روسيا منذ عقود، دون الابتعاد عن التقييمات والروايات غير المريحة".

وأضاف أن أستاذة الشؤون الدولية تسعى في نفس الوقت للانخراط باحترام مع الثقافة الروسية.

وسوف تكون روسيا نقطة تركيز برنامج العام الجاري، حيث سيشمل عروضا أوبرالية مستندة إلى روايتي "المقامر" و"الأحمق" لدوستويفيسكي. وسوف يقرأ الممثل ميشائيل ميرتنز خطابات من السجن كتبها المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي في وقت سابق من العام الجاري.

ويستمر المهرجان من 19 يوليو إلى 31 أغسطس.