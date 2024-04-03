إغلاق البرلمان النرويجي بسبب تهديدات بوجود قنابل

أغلقت الشرطة النرويجية مقر البرلمان في أوسلو، حيث تحقق في تهديدات بوجود قنابل بالقرب من البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج البرلمان، في الوقت الذي لم يتضح فيه الوضع بعد، بحسب بيان صادر عن الوحدة الإدارية بالبرلمان، التي أضافت أنه لا توجد دلائل على أنه من غير الآمن البقاء في المبنى.

وقالت الشرطة إنه كان هناك تهديدان منفصلان بوجود قنابل أمام البرلمان، أحداهما مساء أمس الثلاثاء، والآخر صباح اليوم. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين التهديدين.