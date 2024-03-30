انضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة شنغن الأمنية الأوروبية

تنضم كل من بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن الأمنية الأوروبية اعتبارا من يوم غد الأحد 31 مارس، حيث سيتم تطبيق قواعد شنغن في كلا الدولتين بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن وإجراءات رفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية الداخلية.

ورحبت المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة التي تأتي في أعقاب قرار المجلس الأوروبي في ديسمبر 2023، وذكر الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان أن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن سيجعل المنطقة المشتركة أكثر جاذبية من خلال توسيع أكبر منطقة مشتركة في العالم بشكل كبير دون ضوابط حدودية داخلية.

ومن خلال أطر التعاون التي أطلقتها المفوضية مع بلغاريا ورومانيا في وقت سابق من شهر مارس، ستساهم رومانيا وبلغاريا بشكل أكبر في تعزيز التعاون في مجال الحدود والهجرة، وكذلك في الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة أمن الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية وتحديات الهجرة.

علاوة على ذلك، تم إنشاء مبادرة إقليمية بشأن التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء على طول طرق غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا والنمسا واليونان والمجر وسلوفاكيا، وسيسمح ذلك بمعالجة التحديات ذات الصلة بشكل مشترك وبطريقة مستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالجريمة عبر الحدود.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الأوروبي قرارا بشأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول شنغن الأخرى خلال العام الجاري.