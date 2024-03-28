الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد فورًا في جنوب لبنان

دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الخميس إلى وقف التصعيد "فورًا" في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 11 مدنيًا بينهم عشرة مسعفين في غارات إسرائيلية.

وقالت القوة الأممية في بيان إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي"، مشددة على ضرورة "أن يتوقف هذا التصعيد فورًا".

وأضافت "نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".

بدوره، شدّد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الخميس على أن "إعادة الهدوء على طول الحدود يجب أن يكون أولوية قصوى لكل من" لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا عن قلقه جرّاء الهجمات المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان.

وقال في بيان "أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة"، مضيفًا "قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا في يوم واحد، من بينهم عشرة مسعفين".