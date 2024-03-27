الرئيس الصيني: لا يمكن لأي قوى أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ "الحواجز التكنولوجية" خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى بكين، حيث تضغط الولايات المتحدة من أجل تشديد القيود على مبيعات معدات صناعة الرقائق لشركة "أيه إس إم إل هولدينج" للصين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شي قوله لقناة" سي سي تي في" الصينية، إن : "إنشاء حواجز تكنولوجية بشكل مصطنع وقطع سلاسل الصناعة والتوريد سوف يؤدي فحسب للانقسام والمواجهة.

وأضاف:"للشعب الصيني أيضا الحق في التنمية المشروعة، ولا يمكن لأي قوى أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين."