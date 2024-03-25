سفارة الإمارات في أبيدجان تشرف على توزيع سلال غذائية ووجبات إفطار

قامت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان عاصمة كوت ديفوا، بتوزيع عدد من السلال الغذائية الرمضانية ووجبات الإفطار على عدد من أهالي منطقة أنياما، إحدى ضواحي أبجديان، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية في جمهورية كوت ديفوار.

وبهذه المناسبة وجه سعادة علي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار شكره إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة، وقال في هذا الصدد إن هذه المساعدات تأتي في إطار القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والإخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك.

من جانبها أعربت معالي ميس بلموند دوغو وزيرة التضامن ومكافحة الفقر عن شكرها وعرفانها لدولة الإمارات حكومة وشعبا مشيدة بالجهود الإنسانية التي تبذلها في مختلف المجالات.

وعبّر المستفيدون من أهالي أنياما البالغ عددهم نحو 300 أسرة عن شكرهم لدولة الإمارات، وعن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة في شهر رمضان المبارك.