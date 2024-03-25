قتلى وانهيار ألف منزل جراء زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة

أدى زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب شمال بابوا غينيا الجديدة الأحد إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانهيار حوالى ألف منزل، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقال قائد شرطة مقاطعة إيست سيبيك كريستوفر تماري لوكالة فرانس برس إن السلطات سجلت مقتل خمسة أشخاص لكن الحصيلة قد تكون "أعلى".

وأشار حاكم المنطقة يمي آلان بيرد إلى "خسارة حوالى الف منزل"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ لا تزال "تقيم تبعات" الهزة التي "تسببت في أضرار" في جميع ارجاء المقاطعة تقريباً.

وكانت عشرات القرى الواقعة على ضفاف نهر سيبيك تواجه أساسا فيضانات واسعة عندما ضرب الزلزال في وقت مبكر من يوم الأحد.

وأظهرت الصور التي التقطت بعد الزلزال المنازل الخشبية المتضررة تسقط في مياه الفيضانات التي تصل إلى مستوى الركبة.

وغالبا ما تشهد بابوا غينيا الجديدة زلازل إذ تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

ومع أنها نادرا ما تتسبب بأضرار واسعة النطاق في البلد الذي تطغى عليه المرتفعات الحرجية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنها تسبب أحيانا انهيارات أرضية مدمرة.

يعيش الكثير من مواطني الجزيرة البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة خارج البلدات والمدن الرئيسة، حيث يمكن أن تؤدي التضاريس الصعبة ونقص الطرق المعبدة إلى عرقلة جهود البحث والإنقاذ.