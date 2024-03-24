بعد الشفاء.. إسرائيل تحاصر مستشفيي الأمل وناصر بغزة وتطالب بإخلائهما

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة اليوم الأحد وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة بينما قالت إسرائيل إنها ألقت القبض على 480 مسلحا خلال اشتباكات مستمرة في لمستشفى الشفاء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد أفراده قتل عندما دهمت دبابات إسرائيلية مناطق في محيط مستشفيي الأمل وناصر بمدينة خان يونس في جنوب القطاع وسط قصف وإطلاق نار مكثف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عملياتها في محيط مستشفى الأمل بعد "معلومات مخابرات دقيقة... أشارت إلى استخدام مسلحين للبنية التحتية المدنية في أنشطة بمنطقة الأمل".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه.

وقال "جميع فرقنا في خطر شديد في الوقت الحالي وفي حالة حصار تام".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية طالبت بإجلاء الطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر مستشفى الأمل تماما وتطلق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من بداخله على الخروج.

وفي وقت سابق اليوم قال الهلال الأحمر إن نازحا فلسطينيا لقي حتفه داخل مجمع المستشفى برصاصة إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المرضى والعاملين الطبيين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع.

وقال سكان بخان يونس إن القوات الإسرائيلية تقدمت أيضا وطوقت مستشفى ناصر في غرب المدينة تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر.