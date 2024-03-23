غوتيريش: الفلسطينيون من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت إن "الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي"، فيما تقترب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس من شهرها السادس.

وأضاف غوتيريش أثناء زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة بأنه أتى إلى مدينة رفح المصرية "حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث" في غزة، حيث "هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان".