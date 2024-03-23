كييف ترفض الاتهامات الروسية بوجود صلة بين منفّذي هجوم موسكو وأوكرانيا

قالت كييف السبت إنها ترفض الادعاءات الروسية بوجود صلة بين أوكرانيا ومنفذّي الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الذي أسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على منصة "إكس" بعدما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي السبت توقيف منفّذي الهجوم الذين حاولوا الفرار إلى أوكرانيا "الروايات التي تقدّمها الأجهزة الخاصة الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا غير مقبولة وسخيفة".

وكان تنظيم "داعش" تبنى الهجوم الذي يعد الأكثر حصدا للأرواح في روسيا منذ قرابة عقدين.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن منفّذي الهجوم "حاولوا الفرار، وانتقلوا بالسيارة نحو الحدود الروسية-الأوكرانية... كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".