هجوم موسكو.. ارتفاع القتلى لـ93 والأمن يعلن اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 متورطين

أعلن الكرملين السبت توقيف 11 شخصا، بينهم «المهاجمون الأربعة» الذين نفّذوا الهجوم الذي أوقع أكثر من تسعين قتيلا في صالة للحفلات الموسيقية الجمعة في ضاحية موسكو وتبناه تنظيم «داعش».

وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، بأن مدير جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين «بتوقيف 11 شخصا، بينهم الإرهابيون الأربعة الضالعون مباشرة في الهجوم».

وكشفت لجنة التحقيق أن «الحصيلة ارتفعت إلى 93 قتيلا راهنا. و «من المتوقّع أن يستمرّ عدد القتلى في الارتفاع». كما أعلنت أن منفّذي الهجوم في موسكو أشعلوا المبنى بواسطة «سائل قابل للاشتعال».

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على قنوات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.