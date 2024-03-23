ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 60 قتيلاً

وصلت حصيلة الإصابات التي تسببها بها هجوم داعش الذي نفذه في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو الجمعة إلى 99 شخصا، فيما لقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم، في واحدة من أسوأ الهجمات من نوعها في روسيا في السنوات القليلة الماضية، بحسب وكالة تاس الروسية.

وسجلت هذه الحصيلة في الساعة الرابعة فجر السبت، وفقا لما ذكرته الوكالة ذاتها.

وأكد الأمن الروسي أنه "يبحث" عن المهاجمين ولم يحدد ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

ونشرت وزارة الصحة الروسية قائمة تضم أسماء 145 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي، وفقا لتاس.

وقالت لجنة التحقيق "جار فحص جثث المتوفين. ثبت مؤقتا أن الهجوم الإرهابي خلف أكثر من 60 قتيلا. للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية. وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 40 شخصا جراء هذا الهجوم.