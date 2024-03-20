روسية كتبت "لا للحرب" على بطاقة اقتراعها... فقضت محكمة بتوقيفها 8 أيام

قضت محكمة روسية الأربعاء بتوقيف امرأة ثمانية أيام لأنها كتبت "لا للحرب" على بطاقة اقتراعها في الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب فلاديمير بوتين.

وقالت محكمة منطقة دزيرجينسك في سان بطرسبرغ ثاني مدن البلاد في بيان إن هذه المرأة "أخذت بطاقة اقتراع وكتبت على ظهرها بقلم بالأحمر "لا للحرب"، وبعد ذلك وضعت الورقة في صندوق الاقتراع".

واعتبرت المحكمة أن المدعى عليها قامت بهذه الطريقة "بالإضرار بممتلكات الدولة وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية"، وحكمت عليها بغرامة قدرها 40 ألف روبل (حوالى 400 يورو) وبتوقيف إداري لمدة ثمانية أيام.

وأبطل آخرون بطاقة اقتراعهم بأن كتبوا عليها اسم المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في فبراير.