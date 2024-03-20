استقالة رئيس فيتنام في خضم حملة لمكافحة الفساد

استقال الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت تشن الدولة الشيوعية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن ثونغ مذنب بارتكاب "انتهاكات وأوجه قصور" وقبلت اللجنة المركزية للحزب استقالته.

ويأتي سقوط المسؤول البالغ 53 عاما فيما تشهد فيتنام اضطرابات سياسية كبيرة أرغمت سلفه أيضا على التنحي في حملة لمكافحة الفساد شهدت إقالة الكثير من الوزراء ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الاحتيال.

وأضافت وكالة الأنباء أن ثونغ انتهك "أنظمة" لم تحددها وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيسا للدولة.

ونقلت أن "انتهاكات الرفيق فو فان ثونغ وتقصيره أحدثت تأثيرا سيئا لدى الرأي العام، طاول سمعة الحزب والدولة وسمعته".

وتابعت أنه "إدراكا منه لمسؤوليته تجاه الحزب والدولة والشعب، قدم استقالته من مناصبه".

أصبح ثونغ رئيسا في الثاني من مارس من العام الماضي بعد استقالة الرئيس نغوين شوان فوك في خطوة مفاجئة غير معتادة في فيتنام، حيث يتم تنسيق التغييرات السياسية بعناية منذ فترة طويلة، مع التركيز على الاستقرار.

قبل فوك، لم يتنح سوى رئيس واحد آخر للحزب الشيوعي عن منصبه، وكان ذلك لأسباب صحية.