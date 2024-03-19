مولدوفا تطرد دبلوماسيا روسيا فتح مراكز اقتراع بمنطقة انفصالية

قالت وزارة الخارجية في مولدوفا اليوم الثلاثاء إن البلاد طردت دبلوماسيا روسيا بسبب فتح مراكز اقتراع لانتخابات الرئاسة الروسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وذلك بعد أن استدعت السفير الروسي اليوم.

واحتجت الوزارة على فتح مراكز الاقتراع في ترانسنيستريا، الجيب الموالي لروسيا الذي انفصل عن مولدوفا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، على الرغم من معارضة كيشيناو. ووصفت بيانات حكومية في وقت سابق التحرك الروسي بأنه لا يحترم سيادة مولدوفا.