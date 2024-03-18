غوتيريش: تقرير الجوع بغزة "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن تقريرا دعمته المنظمة العالمية، أشار إلى أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة، هو "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.

وأضاف للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "هذه الكارثة هي بالكامل من صنع الإنسان، ويوضح هذا التقرير أنه يمكن وقفها"، داعيا إسرائيل إلى ضمان وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.