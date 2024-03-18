بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، وحصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، في حين حصل فلاديسلاف دافانكوف على 3.85 % من الأصوات، وحصل ليونيد سلوتسكي على 3.2 % من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وحصل المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات، وحصل رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف على 4.31 % من الأصوات، فيما حصل رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي على 3.2 % من الأصوات، وحصل نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على 3.85 % من الأصوات.