«باسم الإنسانية» الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السبت اسرائيل الى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة "باسم الإنسانية".

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع اكس "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح. تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

واضاف "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي لاحلال السلام"، معتبرا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.

وأوضح أن "سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".

وتابع أن "الكثير من الاشخاص ضعفاء جسديا، جائعون ومرضى الى درجة لا يستطيعون النزوح مرة اخرى".

وأعلنت إسرائيل الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على "خطط عمل" الجيش لشن هجوم في رفح، المنطقة المتاخمة للحدود المغلقة مع مصر والتي لجأ اليها عدد كبير من المدنيين هربا من الهجوم الإسرائيلي في شمال القطاع ثم وسطه وجنوبه.